‘Stop met gebruik voedsel in biobrandstof’

Stop het gebruik van voedselgewassen voor biobrandstof. Daarvoor pleiten 174 prominente wetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten in een open brief aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat), die Trouw zaterdag heeft gepubliceerd. Het biobrandstofbeleid heeft een negatieve invloed op klimaat, mens, milieu en natuur, stellen de ondertekenaars.

Biodiesel uit voedsel stoot twee keer zoveel CO2 uit als fossiele diesel, diesel uit palmolie zelfs drie keer zoveel, doordat de bodem waar ze op worden geteeld veel koolstof bevat. Voor zulke gewassen is ook steeds meer landbouwgrond nodig. Daarvoor worden tropische regenwouden en veengronden omgezet in plantages met maar één gewas. Dat leidt tot verlies van bossen en biodiversititeit, overstromingen, vervuiling van oppervlaktewater en lokale klimaatextremen, schrijven de opstellers van de brief.

Als voedsel niet meer wordt gebruikt om op te eten maar om te verbranden, dan stijgen de prijzen en worden vooral de allerarmsten getroffen, betogen de wetenschappers. ,,Het EU biobrandstofbeleid zet een premie op landroof, corruptie en intimidatie en draagt bij aan toenemende sociale conflicten, armoede en ongelijkheid in de producerende landen.”

Onder de ondertekenaars zijn oud-minister en hoogleraar Jacqueline Cramer, hoogleraar/publicist Ewald Engelen, SER-kroonlid en hoogleraar Hans Schenk en initiatiefnemer Michiel Köhne, universitair docent aan de Wageningen University. Ze vragen de bewindslieden om tijdens de Energieraad op 18 december ervoor te pleiten dat er in het Europese Duurzame Energiebeleid voor 2020 tot 2030 geen voedselgewassen worden gebruikt voor biobrandstof. Komende maandag vergadert de Tweede Kamer over het Nederlandse biobrandstofbeleid.

Milieudefensie steunt het pleidooi van de wetenschappers. ,,Biobrandstoffen uit voedsel, zoals palmolie of soja, zijn de doodsteek voor de laatste regenwouden. We hopen dat deze noodkreet de regering overtuigt met voedselbrandstoffen te stoppen. Zo kunnen Wiebes en Van Veldhoven de helden van het regenwoud worden”, zegt een woordvoerder.