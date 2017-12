Van Gogh-dief vast om schadevergoeding

De dief van de twee Van Gogh-schilderijen die jarenlang waren vermist, zit vast. De man, Octave (‘Okkie’) Durham, is opgepakt omdat hij nog een schadevergoeding van bijna 344.000 euro moet betalen, meldt Crimesite.

Durham zat 3,5 jaar vast voor de diefstal en moest van het gerechtshof een schadevergoeding van 350.000 euro betalen. Hij heeft een deel afgelost, maar het bedrag is nu volgens hem door boeterentes verhoogd. De politie wil de aanhouding niet bevestigen of ontkennen.

De schilderijen ‘Het uitgaan van de hervormde kerk te Nuenen’ (1884/85) en ‘Zeegezicht op Scheveningen’ (1882) werden in 2002 gestolen uit het Van Gogh Museum. Ze doken in 2016 op in Italië bij een onderzoek naar de maffia in Napels. Voorjaar 2017 keerden de doeken terug in het Van Gogh Museum in Amsterdam.