‘Zorg voor minder arseen in babyvoeding’

Bedrijven die babyvoedsel op de markt brengen moeten ervoor zorgen dat rijstpapjes, rijstebloem en rijstwafels voor baby’s minder vervuild zijn met arsenicum. Consumentenorganisatie Foodwatch doet die oproep na onderzoek waaruit blijkt dat in zes van de 24 onderzochte rijstproducten voor baby’s meer arsenicum zit dan is toegestaan.

Arseen, of arsenicum, is een zwaar metaal dat via milieuvervuiling in voedsel terecht komt. Rijstplantjes nemen arseen op uit de bodem. Als je langdurig te veel arseen binnenkrijgt, verhoogt dat het risico op kanker, aldus het Voedingscentrum dat ouders adviseert om hun kinderen niet elke dag rijst of rijstproducten te geven.

Foodwatch vindt dat dit advies niet goed bekend is en wijst erop dat producenten suggereren dat je ,,je kindje in de ochtend en in de avond”, rijstproducten kunt geven. ,,Bedrijven spannen zich duidelijk onvoldoende in om kankerverwekkende stoffen uit babyvoedsel te houden en geven ouders bovendien onverantwoord voedingsadvies dat geen rekening houdt met blootstelling aan arsenicum”, aldus de consumentenorganisatie.