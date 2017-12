Kustwacht vreest voor leven sportvissers

De Kustwacht vreest voor het leven van drie vermiste sportvissers. Zondagochtend is een boot gevonden bij de Neeltje Jans, die op z’n kop ligt aan de Oosterschelde-kant van de Roompotsluis in de Oosterscheldekering. Mogelijk is de boot van de vissers, dat wordt nog uitgezocht, zegt een woordvoerster.

De drie vertrokken zaterdagochtend rond 11.00 uur met een 5 meter lange witte vissersboot vanaf Neeltje Jans. Toen ze in de avond niet waren teruggekeerd sloegen familieleden alarm. Zaterdagavond werd een zoektocht op touw gezet, die zondagochtend werd hervat.