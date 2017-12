Honderd miljoen aan kerstbomen in woonkamers

Binnen enkele weken worden er zo’n 2,5 miljoen kerstbomen verkocht. Een paar weken later verdwijnen die vrijwel allemaal op een brandstapel of in een versnipperaar. De kerstboom blijft onverminderd populair in Nederland. Gemiddeld geven we zo’n 30 à 40 euro uit aan een boom, waarmee de markt tussen de 75 en 100 miljoen euro waard is.

Van de 2,5 miljoen bomen, komt ongeveer de helft uit Nederland. Die bomen, veelal zilversparren, worden gekweekt in Noord-Brabant, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Daar gedijen de naaldbomen goed. De rest van de bomen wordt voornamelijk uit Denemarken en Duitsland gehaald. Daar kweken ze vooral nordmannsparren, die groter zijn en niet met kluit worden verkocht.

Waar het nu vooral tussen de zilverspar en de nordmannspar gaat, is dat lang niet altijd zo geweest. Vroeger was de fijnspar heel populair, vertelt voorzitter Gerard Krol van de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers. ,,Die boom liet alleen wat eerder zijn naalden vallen.” Die slechte naam is niet alleen de boom aan te rekenen. Destijds werden kerstbomen voorzien van een houten kruis aan de stam. ,,Als je een fijnspar water geeft, wordt hij ook minder snel kaal.”

Ook de blauwspar is een tijdje populair geweest, maar ,,prikte nogal”. In Duitsland zijn ze nog altijd dol op deze boom.

Voordat een kerstboom bij het tuincentrum, bouwmarkt of bloemenkraam op een nieuwe eigenaar staat te wachten, heeft hij al een hele reis achter de rug. De eerste stap is het opkweken uit zaad. Na zo’n vier jaar komt de boom, die dan een centimeter of 40 is, bij de kweker aan. Daar groeit de boom nog eens zes jaar tot hij groot genoeg is. Nordmannsparren zijn zelfs nog wat ouder. Die worden pas verkocht als ze twaalf tot vijftien jaar oud zijn.

Een nieuwkomer aan het kerstbomenfirmament is de fraserspar, een boom die in de Verenigde Staten de markt volledig in handen heeft. ,,Die is erg mooi”, vindt Krol, die zelf zo’n boom in huis neemt. ,,Maar hij is wel iets moeilijker om te kweken.”

De meeste kerstbomen worden in de week na Sinterklaas verkocht, met het eerste weekend na de pakjesavond als zwaartepunt. ,,In die week worden zo’n 60 tot 70 procent van de bomen verkocht”, weet Krol. Toch verschuift ook dat naar voren. Hoewel Sinterklaas pas volgende week is, begint de verkoop op veel plaatsen dit weekeinde al.