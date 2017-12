Koningspaar vertrekt uit Sint Maarten

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zaterdagavond (lokale tijd) hun driedaagse reis naar de drie Bovenwindse eilanden afgesloten. Vanaf Princess Juliana International Airport op Sint Maarten vertrok het koningspaar naar Nederland.

Eerder op de dag had koning Willem-Alexander tevreden teruggeblikt op ‘drie heel intensieve dagen’. ,,Het is prachtig om te zien hoe de mensen hier de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien en zich ook realiseren dat ze vergeleken met andere eilanden er zoveel beter voorstaan. Dat laat gewoon zien ‘we kunnen het’!”, zei de koning over zijn visites aan Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

Op Sint Maarten besloot hij zijn bezoek met een diner en ontvangst bij het naast het vliegveld gelegen Maho Beach. Dat is wereldberoemd vanwege het strandje waar landende vliegtuigen bijna kunnen worden aangeraakt en toeristen door de jetstream omver werden geblazen. Na het geweld van orkaan Irma heeft het meer weg van een oorlogsgebied, met totaal verwoeste hotels, casino’s en winkels.