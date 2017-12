10 miljoen voor terugkeer migranten Libië

Om de terugkeer van Afrikaanse migranten uit Noord-Afrikaanse landen te bespoedigen, stelt het kabinet stelt 10 miljoen euro beschikbaar. Vooral in Libië worden deze migranten onder zeer slechte omstandigheden vastgehouden.

,,Aan deze moderne vorm van slavernij moet zo snel mogelijk een eind worden gemaakt”, aldus minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Veel migranten worden slecht behandeld door mensensmokkelaars.

Het geld gaat via een EU-fonds naar de Internationale Organisatie voor Migratie die vorig jaar 13.000 migranten in Libië hielp naar huis terug te keren. Tijdens de Afrika-EU Top vorige week in Ivoorkust is afgesproken om deze migranten te helpen sneller te laten terugkeren.