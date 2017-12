Abortusklinieken CASA voorlopig dicht

De drie overgebleven klinieken van de failliete abortusorganisatie CASA gaan voorlopig dicht. Het gaat om de vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht. Volgens curator Marc Udink bleek maandag dat het niet mogelijk was om door te gaan. Udink zoekt nog naar nieuwe eigenaren. Hij verwacht nog deze week een deal voor de kliniek in Rotterdam.

Vrouwen die hulp zoeken, worden vanaf dinsdag doorverwezen naar andere klinieken. Van de 31.000 abortussen die jaarlijks in Nederland plaatsvinden, voerde CASA ongeveer de helft uit.

Begin november werd bekend dat CASA failliet was verklaard. De organisatie zou miljoenenclaims niet hebben kunnen opvangen. Deze zouden zijn veroorzaakt door verzekeringsfraude door oud-werknemers, zo berichtten eerder diverse media.