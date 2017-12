‘Apenheul’ spot zeldzame geelstaartwolaap

APELDOORN – Een expeditieteam van de Apenheul in Apeldoorn is erin geslaagd voor het eerst sinds 2009 in Peru beelden te maken van de zeldzame geelstaartwolaap.

Natuurvorsers van het Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) ontdekten de met uitsterven bedreigde apensoort in de nevelwouden van de vallei Los Chilchos in Peru. Het ANF is daar actief om het nevelwoud en de geelstaartwolaap te beschermen.

Volgens coƶrdinator Hans Dignum van het geelstaartwolaap-project was het moeilijk om de zeldzame apensoort op film vast te leggen. Het woud is volgens hem donker, dichtbegroeid en ligt op meer dan 2000 meter hoogte op steile berghellingen en langs diepe afgronden.

De expeditie was nodig om te beoordelen of de geelstaartwolaap nog in dit gebied voorkomt en of pogingen tot bescherming van de soort wel zin hebben. Dignam zegt geruime tijd op zoek te zijn geweest naar de apensoort. “Het was fantastisch om te ontdekken dat er hoog in de bomen een prachtige groep geelstaartwolapen zat. De kroon op ons jarenlange werk in Peru.” De beelden worden opgenomen in een documentaire over de expeditie.