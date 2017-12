D66 wil vragenuur voor kinderen in Kamer

Kinderen moeten de kans krijgen eens in het jaar de Tweede Kamer over te nemen en een vragenuur te houden. Dat plan van D66 stevent, met steun van in ieder geval CDA, GroenLinks en SP, af op een meerderheid.

Kinderen verdienen echte inspraak, vindt Kamerlid Rens Raemakers. ,,Nu hebben ze vaak het gevoel dat hun mening niet op prijs wordt gesteld door politici”, zegt hij. Het jongste lid van de huidige Tweede Kamer wil daarom jaarlijks in de week van 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, 150 kinderen uitnodigen op de blauwe stoelen. Raemakers wijst erop dat kinderen ,,niet politiek correct zijn en misschien de vinger op de zere plek kunnen leggen”.

Het kindervragenuur moet precies lijken op het gewone dinsdagse vragenuur, onder leiding van de Kamervoorzitter en met ministers die de vragen van de kinderen moeten beantwoorden. Raemakers wil kinderen uitnodigen uit groep zeven en acht en uit de brugklas.