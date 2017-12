Eigenaar Fort Oranje weer vrij na arrestatie

Eigenaar Cees Engel is zondagavond vrijgelaten nadat hij eerder op dag op zijn camping Fort Oranje in Rijsbergen was aangehouden. Ook zijn juridisch adviseur is weer vrij. Volgens een politiewoordvoerder kunnen ze nog een boete verwachten.

De campingeigenaar werd bij Fort Oranje aangehouden voor lokaalvredebreuk. Engel is niet welkom op het terrein, sinds de gemeente Zundert in juni het beheer heeft overgenomen.

De gemeente is al maanden bezig met de ontruiming van de camping, die bekend werd door een SBS6-reportageserie over de schrijnende omstandigheden van de honderden bewoners. Woensdag staat de ontruiming van het laatste campingveld gepland.