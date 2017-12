Geen pietendiscussie op meeste basisscholen

Op de meeste basisscholen in Nederland (80 procent) is er onder leerkrachten onderling geen discussie geweest over ‘het soort piet dat Sinterklaas op school komt vergezellen’. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies, een onafhankelijk onderzoeksbureau, onder vierhonderd basisschooldirecteuren.

Op 18 procent van de basisscholen is wel discussie gevoerd over ‘het soort piet’ dat moet worden ingezet bij het kinderfeest. Daarbij ging het dan meestal om drie dingen: of de kleur van de pieten aangepast moet worden, of de huidige piet voor sommigen kwetsend is en of het schoolteam liever een zwarte piet ziet.

Uit het onderzoek blijkt dat in de drie grote steden en randgemeenten de meeste basisscholen (84 procent) het feest met roetveegpieten vieren, terwijl de meeste scholen (89 procent) in de rest van Nederland voor zwarte pieten kiezen. Een overgrote meerderheid van de scholen (96 procent) viert Sinterklaas.