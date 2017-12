Hervatting zoektocht naar vermiste visser

Politie en kustwacht hebben maandagochtend de zoektocht hervat naar een visser uit Heeze, die als laatste opvarende van een verongelukte vissersboot sinds zaterdag wordt vermist in de Oosterschelde. Van twee andere opvarenden zijn de lichamen inmiddels geborgen.

Een schip van de waterpolitie gaat vanuit Vlissingen opnieuw zoeken in de buurt van voormalig werkeiland Neeltje Jans. Ook een helikopter van de Landelijke Eenheid van de politie wordt ingezet bij het zoeken naar het lichaam van de 67-jarige man. De kustwacht neemt eveneens deel aan de intensieve speurtocht.

De zoekactie werd zondagavond gestaakt wegens de invallende duisternis. Zondagochtend werd de vijf meter lange boot waarop de drie mannen van 51, 79 en 67 jaar waren uitgevaren, gevonden bij Neeltje Jans. Het wrak lag op z’n kop aan de Oosterschelde-kant van de Roompotsluis in de Oosterscheldekering.

Het eerste slachtoffer, de 51-jarige, werd zondagmiddag gevonden. Zijn lichaam spoelde aan in de Mattenhaven op Neeltje Jans. Het lichaam van het tweede slachtoffer, de 79-jarige man, werd aangetroffen in de boot die zondag aan het einde van de middag was geborgen.