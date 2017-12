Kamer houdt vragen over medische hulp Mali

Volgens het kabinet zijn alle problemen met munitie en medische voorzieningen in Mali opgelost en kunnen Nederlandse blauwhelmen weer in het hele land opereren. Maar de Tweede Kamer zit nog met veel vragen, bleek maandag tijdens een debat.

Er waren vorig jaar twijfels gerezen over de medische faciliteiten in het noordelijke Kidal, een vooruitgeschoven post van de Nederlanders, na een mortierongeluk. Daarbij kwamen twee Nederlandse militairen om en raakte een soldaat zwaargewond. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) had kritiek op de medische hulp na het ongeval.

Een VN-helikopter in Kidal staat nu klaar voor medische noodgevallen. Verder voldoet het door de OVV bekritiseerde Togolese ziekenhuis in Kidal nu aan alle eisen van Defensie. Zelfs de arts die voor de OVV onderzoek deed naar het ziekenhuis deelt deze conclusie, aldus minister Ank Bijleveld (Defensie).

De missie in Mali is de gevaarlijkste van de VN en ,,het is daarom niet gek dat wij hier met argusogen kijken naar de medische voorzieningen in het land”, zei Bram van Ojik van GroenLinks. De meeste partijen houden zorgen over de inzet van helikopters voor medische noodgevallen, niet alleen in Kidal ook voor Gao waar de meeste Nederlanders verblijven.

Ondanks deze vragen lijkt het er niet op dat de Kamer tegen een verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie met een jaar is. De Kamer zal zich hier later deze maand over uitspreken.