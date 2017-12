Kindervredesprijs uitgereikt in Den Haag

De kinderrechtenorganisatie KidsRights maakt maandag in Den Haag de winnaar bekend van de jaarlijkse Internationale Kindervredesprijs. De onderscheiding voor een kind dat zich inzet voor de rechten van leeftijdgenoten, wordt uitgereikt door de Pakistaanse Malala Yousafzai, die de kindervredesprijs in 2013 won en in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

Er zijn drie genomineerden voor de prijs die in de Ridderzaal op het Haagse Binnenhof wordt uitgereikt. Het gaat om de vijftienjarige Faye Hasian uit Indonesië, Mohamad Al Jounde uit Syrië (16) en zijn Poolse leeftijdsgenoot Tymon Radzik.

Faye Hasian richtte samen met haar moeder Faye’s House op om Indonesische meisjes te helpen die slachtoffer zijn geworden van kinderhandel en seksuele uitbuiting. Mohamad Al Jounde vluchtte vanuit Syrië naar Libanon waar hij een school oprichtte voor de kinderen in het vluchtelingenkamp. Tymon Radzik zette zich met succes in om Poolse kinderen betere toegang te verlenen tot juridische processen. Inmiddels mogen minderjarigen rechtszaken bijwonen en zichzelf verdedigen in de rechtszaal.

De finalisten zijn gekozen uit een recordaantal van 169 inzendingen uit 55 landen. De drie tieners zetten zich in voor verschillende thema’s.