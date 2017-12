Maan accepteert excuses van dj Radio 538

Zangeres Maan accepteert de excuses van Radio 538-dj Franke Dane en zijn collega´s na een ‘grap’ met een naakte man tijdens een optreden van de zangeres in de studio. Maan liet dit maandag weten in de uitzending van Radio 538. Zij was daar te gast ,,om samen een toelichting te geven” op het voorval.

Er was veel verontwaardiging ontstaan over het voorval drie weken geleden. Maan reageerde geschrokken en barstte in tranen uit toen er een streaker, een naakte man, voor haar ogen verscheen. ,,Ik schrok zo erg. Er zat opeens een naakte piemel voor m’n gezicht.”

In de uitzending van maandag zei Maan dat zij de grap niet had verwacht. ,,Ik verstijfde helemaal en wist niet of deze man hier wel hoorde.” Ze heeft de zaak inmiddels afgesloten en vindt de ophef rondom het incident heel heftig.

Dane vindt dat het allemaal ,,ontzettend klote is gegaan”. ,,Ik zag hoe ontzettend geschrokken je was en dit had nooit mogen gebeuren.” Als verklaring geeft Dane aan dat streakers wel vaker voorbijkomen op televisie. ,,We wilden de eerste streaker op de radio voorbij laten komen, maar dat is ontzettend misgegaan.”