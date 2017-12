Op de A1 bij Muiden is zondagnacht een motorrijder om het leven gekomen. Een motorrijder ging rond 02.00 uur door nog onbekende oorzaak onderuit en is overleden.

De weg werd enkele uren in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Inmiddels is de A1 alleen richting Amersfoort nog afgesloten.