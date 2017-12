Nederland blijft lid van VN-organisatie Unido

Nederland blijft toch lid van Unido, de VN-organisatie die via industriële ontwikkeling armoede wil terugdringen. Het vorige kabinet van VVD en PvdA besloot uit de organisatie te stappen omdat haar relevantie en effectiviteit onvoldoende zouden zijn. De Tweede Kamer ging akkoord, maar in de Eerste Kamer stuitte het besluit op verzet.

Daarop werd het wetsvoorstel ingetrokken, maar vorig jaar opnieuw voorgelegd aan het parlement. Weer gaf de Tweede Kamer het groene licht. Daarna is twee keer in de Senaat over de zaak gesproken. Vorige maand bleken senatoren van D66, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en OSF kritisch over het voornemen.

Daarop besloot minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) de zaak opnieuw in het kabinet te bespreken. Daarbij is gekeken naar het verbetertraject van Unido, de hervormingsplannen van de nieuwe VN-topman en het Nederlandse lidmaatschap van de Veiligheidsraad volgend jaar. Alles afwegende is daarna besloten het voorstel in te trekken, schrijft Kaag maandag aan de Tweede Kamer.