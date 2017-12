OM eist cel voor handelen in zwaar vuurwerk

Twee mannen die ervan worden verdacht dat zij op illegale wijze zwaar vuurwerk opsloegen en verhandelden, moeten als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, anderhalf en twee jaar celstraf krijgen. Dat eiste de aanklager maandag voor de rechtbank in Almelo.

De verdachten zouden professioneel vuurwerk hebben geleverd aan particulieren in Nederland terwijl dit soort zwaar vuurwerk voor professionals is bedoeld. Daarvoor gelden allerlei veiligheidsregels. Zo moet het publiek bij het afsteken van dit soort vuurwerk op grote afstand blijven.

De twee hadden in Duitsland een grote hoeveelheid (1500 kilo) van dit zware vuurwerk voorhanden en opgeslagen zonder dat zij hiervoor de vereiste specialistische kennis hadden. Het spul lag opgeslagen in een garagebox op een bedrijfsterrein, zonder dat daar voorzieningen waren getroffen om de risico’s in te dammen.

De zaak kwam aan het rollen door een melding bij Meld Misdaad Anoniem.

Uitspraak over twee weken.