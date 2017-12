OM eist weer straf voor hulp bij dood moeder

Vanwege hulp bij de zelfdoding van zijn 99-jarige moeder is maandag voor de derde keer een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist tegen Albert Heringa. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) mag de 75-jarige Heringa zich niet beroepen op overmacht en waren er vanwege de ouderdomsklachten, aandoeningen en doodswens van zijn moeder aanknopingspunten om een arts te zoeken voor euthanasie.

De strafzaak tegen Heringa wordt opnieuw beoordeeld door het gerechtshof, nu in Den Bosch, na een besluit van de Hoge Raad. Heringa werd tot dusver nooit gestraft voor de hulp bij de zelfgekozen dood van zijn moeder. Maar volgens de Hoge Raad heeft het gerechtshof in Arnhem de laatste keer te makkelijk het beroep op noodtoestand gehonoreerd, omdat er geen arts was te vinden.

Heringa meent vooral dat het OM de strafzaak tegen hem koste wat het kost probeert te winnen, zei hij maandag in Den Bosch.