Rutte woensdag naar Ierland

Minister-president Mark Rutte bezoekt woensdag zijn Ierse collega Leo Varadkar in Dublin. Dat is voor het eerst sinds diens aantreden als premier in juni.

Rutte schuift aan voor een werkdiner met Varadkar. Waarschijnlijk buigen de twee zich met name over het aanstaande vertrek van Groot-Brittanniƫ uit de Europese Unie. Wat de brexit betekent voor de grens tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland lijkt uit te groeien tot het heetste hangijzer in de onderhandelingen tussen Londen en Brussel.

Rutte is een van de langstzittende Europese leiders, terwijl Varadkar een nieuwkomer is. Het aantreden van de Ierse premier trok afgelopen zomer internationaal de aandacht. Hij is de zoon van een Indiase immigrant, met 38 jaar de jongste Ierse premier ooit en – voor het rooms-katholieke Ierland bijzonder – openlijk homoseksueel.