Veel DNA afgestaan in zaak Milica van Doorn

De bereidheid om mee te werken aan het DNA-verwantschapsonderzoek naar de moord op Milica van Doorn is groot, zo heeft de politie maandag bekendgemaakt. Inmiddels hebben 126 mannen vrijwillig DNA-materiaal afgestaan. Begin november werd dit verzoek gedaan aan in totaal 133 mannen met een Turkse achtergrond.

De benaderde mannen zijn geen verdachte in deze 25 jaar oude moordzaak, maar mogelijk wel familie van de dader. Teamleider Rob Keet: ,,Het is echt fantastisch om te zien dat zo veel mannen hebben meegewerkt.” Nu is gebleken dat zoveel mannen meewerken aan het onderzoek, neemt de kans toe dat de dader wordt gevonden, stelt de politie.

Het DNA-afnameproces is bijna afgerond. Drie mannen worden deze maand nog benaderd met het verzoek hun DNA af te staan, twee mannen waren nog onbereikbaar en twee anderen wilden niet meewerken.

Milica van Doorn werd in juni 1992 dood aangetroffen in een vijver in de wijk Kogerveld in Zaandam. Ze bleek verkracht en vermoord.