Vermiste Abdullah (15) terug bij familie

De vermiste Abdullah Mazmahor (15) is gevonden op tuinhuizencomplex Vijfsluizen in Schiedam. Hij maakt het naar omstandigheden goed, meldt de politie. Het is niet duidelijk waar hij de afgelopen dagen is geweest.

De tiener liep afgelopen vrijdag weg van huis. Hij is doof, autistisch en verstandelijk beperkt. Bovendien heeft hij medicijnen nodig voor zijn hart. Hij droeg geen jas toen hij vertrok. Vanwege de vermissing werd zondag een Ambert Alert gegeven.

Het is nog niet bekend waarom Abdullah wegliep. De politie wil hem en zijn familie eerst rust geven en pas later met hem praten.

Het tuinhuisjescomplex Vijfsluizen ligt tussen Schiedam en Vlaardingen, niet ver van een metrostation en een afrit van de A4. In Vlaardingen en Schiedam werd de afgelopen dagen naar Abdullah gezocht, met name in leegstaande gebouwen, oude panden en kleine ruimtes, zoals kelderboxen en tuinhuisjes. Abdullah heeft een voorkeur voor zulke plekken. Ook in Zoetermeer, waar hij op school zat, werd naar hem gezocht.