Zoektocht vermiste Abdullah levert niets op

Alle logische plekken waarmee de vermiste Abdullah Mazmahor uit Schiedam vertrouwd is, zijn inmiddels onderzocht. De politie meldt dat het een moeilijke zoektocht is omdat er geen enkel idee is waar de jongen verblijft. De politie roept op alert te zijn op ingetikte ruiten en openstaande deuren. Scholen en bedrijven gaan maandag weer open en het kan zijn dat de autistische tiener ergens binnen schuilt.

Zondag werd er een Amber Alert gegeven nadat de jongen op vrijdag 1 december was weggelopen van huis. Abdullah liep weleens vaker weg en werd een keer gevonden in een kelderbox. Hij is doof, autistisch, verstandelijk beperkt en heeft medicijnen nodig voor zijn hart.

Abdullah heeft een voorliefde voor leegstaande gebouwen, oude panden en kleine ruimtes zoals kelderboxen of tuinhuisjes. ,,We zoeken op alle plekken waarvan wij denken dat hij daar kan zitten, maar we vragen mensen ook om zelf te controleren op dit soort plekken”, aldus de politie.

In de nacht van zondag op maandag werden warmtecamera’s en een helikopter ingezet. Ook werd gezocht in de omgeving van de school van Abdullah in Zoetermeer.