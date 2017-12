50PLUS wil referendum over ‘aflosboete’

50PLUS wil een raadgevend referendum organiseren over de voorgenomen afschaffing van de wet-Hillen. De partij heeft de afgelopen tijd fel campagne gevoerd tegen wat zij de ‘aflosboete’ noemt voor huisbezitters.

In de wet-Hillen is een belastingvoordeel geregeld voor huiseigenaren die hun hypotheek (grotendeels) hebben afgelost. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft er met de afschaffing van de wet ingestemd, de Eerste Kamer moet zich er nog over buigen. Dat staat voor volgende week op de agenda. Pas daarna kan begonnen worden met het organiseren van een referendum.

Het kabinet is ook voornemens het raadgevend referendum af te schaffen. Kamerlid Martin van Rooijen, de financiĆ«le expert van de 50PLUS-fractie, maakt zich daarover geen zorgen. ,,Zover is het allemaal nog lang niet”, aldus van Rooijen. ,,Zodra de wet is aangenomen gaan we aan de slag.”