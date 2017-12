ACM kritischer op fusies ziekenhuizen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat strenger beoordelen of fusies tussen ziekenhuizen al dan niet moeten plaatsvinden. Volgens de toezichthouder zijn er aanwijzingen dat zorg in fusieziekenhuizen duurder is. Ook is de kwaliteit van zorg in deze ziekenhuizen niet beter.

De ACM heeft daarom een ,,verscherpte aandacht voor de concurrentierisico’s die gemoeid zijn met ziekenhuisfusies”. Dit zorgt er volgens de waakhond voor dat ziekenhuisfusies in de toekomst mogelijk eerder verboden worden.

Volgens de ACM is het ziekenhuislandschap de laatste jaren veranderd. Veel ziekenhuizen gingen samenwerken of kozen voor een fusie. De toezichthouder zegt dat de fusies voor discussie heeft gezorgd. Daarbij leven er volgens de ACM vragen zoals waar de fusie goed voor is en of de patiƫnt erop vooruit gaat.