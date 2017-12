Altice schittert op licht hogere AEX

Kabel- en telecombedrijf Altice was dinsdag de uitblinker op de Amsterdamse effectenbeurs. Het aandeel werd ruim 7 procent meer waard, terwijl de AEX als geheel maar licht steeg. Elders in Europa doken de meeste beurzen in het rood.

De AEX sloot met een plus van 0,3 procent op 543,08 punten. De AMX verloor juist 0,1 procent en eindigde op 828,85 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt sloten tot 0,3 procent in de min.

Altice verloor sinds begin vorige maand vrijwel de helft van zijn beurswaarde. Beleggers maakten zich zorgen om de hoge schuldenlast van het bedrijf, waarna Altice aankondigde niet-kernactiviteiten te willen verkopen. Maandag sloot Altice ook al in de plus en die lijn werd dinsdag voortgezet.

Ook ASML deed het goed met een plus van 1,5 procent. De chipmachinemaker veerde op nadat op Wall Street techfondsen herstel lieten zien. Boskalis won 0,8 procent. De baggeraar en maritiem dienstverlener gaat samen met Deme aan de slag met een kanaal in Zuid-Amerika, een opdracht met een waarde van circa 110 miljoen euro.

Philips ging een fractie omhoog. Het zorgtechnologieconcern neemt Forcare over, een Nederlands bedrijf dat software levert voor de overdracht van gegevens tussen verschillende medische systemen.

In de MidKap sloot Philips Lighting de rij met een min van 2,1 procent. Beursintermediair Flow Traders (plus 2,2 procent) stond bovenaan. Intertrust won 0,1 procent. De financieel en juridisch dienstverlener Intertrust draagt Stephanie Miller voor als nieuwe hoogste baas.

Op de lokale markt verloor Pharming 1,9 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft bijna 10,6 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven vanwege de conversie van obligaties.

In Frankfurt toonde Dialog Semiconductor wat herstel met een plus van 3,5 procent. Het aandeel kelderde een dag eerder bijna 25 procent door zorgen over het mogelijke verlies van zijn belangrijke klant Apple.

Winkelketen Steinhoff leverde opnieuw in, deze keer 2,6 procent. Maandag verloor het aandeel ook al fors nadat het bedrijf bekend had gemaakt dat het jaarcijfers zonder accountantsstempel zou uitbrengen. Een nog niet afgerond onderzoek van de Duitse justitie is daar de oorzaak van.

De euro noteerde op 1,1810 dollar, tegen 1,1857 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent in waarde en kostte 57,42 dollar. Brentolie werd juist 0,2 procent duurder tot 62,56 dollar per vat.