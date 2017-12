Corruptieproces aanschaf dienstauto’s begint

Voor de rechtbank in Rotterdam begint dinsdagochtend het megaproces over mogelijke corruptie bij de aanschaf van duizenden dienstauto’s door de overheid. In deze zaak worden zes ambtenaren, vier van Defensie en twee van de politie – ervan verdacht dat zij zich door autoleasebedrijven hebben laten omkopen met kortingen, reisjes en andere gunsten. Ook vijf verkopers uit deze branche moeten zich voor de rechtbank verantwoorden, omdat zij steekpenningen zouden hebben betaald aan de ambtenaren.

De rechtbank heeft in december en januari ongeveer vijftien dagen uitgetrokken voor de zaak. De planning van het proces is nog niet duidelijk. Wel begint de zaak dinsdag met de behandeling van de verdenkingen tegen hoofdverdachte Jacques H.

Ook oud-defensieminister Hans Hillen moet getuigen in het proces. De gepensioneerde oud-politicus moet mogelijk op dinsdag 19 december verschijnen, maar dat is nog niet definitief. Hillen had deze zomer in NRC verklaard dat hij de affaire het liefst buiten het Openbaar Ministerie (OM) en de Tweede Kamer om had geregeld.

Importeurs van Volkswagen (Pon), Renault en Peugeot zouden met de gunsten grote invloed hebben verworven bij de aanbestedingen voor 13.000 politie-auto’s en 1600 auto’s voor Defensie. Met de contracten waren honderden miljoenen euro’s gemoeid.

De autobedrijven hebben de zaak inmiddels voor miljoenen euro’s geschikt met het OM.