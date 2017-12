Dessing voelt vooral mee met bevolking Jemen

,,Ik maakte dit nu drie dagen mee, maar er zijn mensen die hier al tweeënhalf jaar in zitten”, blikte programmamaker Floortje Dessing dinsdag terug op haar hachelijke bezoek aan Jemen. In De Wereld Draait Door (DWDD) vertelde ze dat niemand de escalatie van oorlogsgeweld in de hoofdstad Sanaa had zien aankomen. ,,We zaten toevallig midden in het oog van de storm, precies de plek waar het gebeurde.”

Dessing was in Jemen om als ambassadeur van het Rode Kruis aandacht te vragen voor de oorlog die het Arabische land verscheurt. De presentatrice van ‘Floortje naar het einde van de wereld’ en haar gezelschap schuilden voor het geweld in een kelder van het Rode Kruis-gebouw in de hoofdstad. In DWDD werden beelden vertoond die ze opnam met haar telefoon. ,,Wij komen hier allemaal uit, wist je dat?”, praatte Dessing zichzelf moed in.

,,Ik ben heel blij dat ik niet hysterisch ben geworden”, zei Dessing. ,,Maar ik wilde dit verhaal vertellen. Daar kon ik aan denken op de momenten waarop ik dacht: nu ga ik echt dood. Het is een conflict dat gewoon niet op de radar staat van de wereldbevolking.”