Droog tijdens pakjesavond

Pakjesavond verloopt dinsdag rustig met temperaturen tussen 6 en 8 graden. Er staat een matige wind en het blijft droog. Wel zijn er wolkenvelden, waardoor de maan niet door de bomen zal schijnen, zo meldt Weeronline.

Er wordt wegens Sinterklaasavond een drukkere avondspits dan normaal verwacht. Maar volgens Weeronline is het tijdens de spits wel droog.

De wind houdt zich rustig en is matig van kracht. Alleen in het Waddengebied en direct aan de westkust staat een (vrij) krachtige westenwind.

Vorig jaar was pakjesavond bijzonder koud met in grote delen van het land 2 tot 4 graden vorst. In het noordoosten vroor het zelfs 6 graden.