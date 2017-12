Floortje Dessing weer in Nederland

Floortje Dessing is weer terug in Nederland. Dinsdag kwam ze aan op Schiphol met mensen van het Rode Kruis met wie ze vastzat in de hoofdstad Sanaa in Jemen, meldt het Rode Kruis.

Dessing en een team van het Rode Kruis waren in Jemen om aandacht te vragen voor de vergeten humanitaire ramp die zich daar voltrekt. Vanwege de gevechten moesten ze een paar dagen doorbrengen in een schuilkelder. Maandag konden ze uitwijken naar het Afrikaanse land Djibouti.

De afgelopen dagen zijn er volgens het Internationale Rode Kruis honderden doden en gewonden gevallen door plotseling opgelaaide gevechten in Sanaa. Dessing is ambassadeur van de hulporganisatie en had in Jemen opnamen gemaakt voor haar programma Floortje naar het einde van de wereld.