Gerd Leers tijdelijk burgemeester in Brunssum

Gerd Leers wordt per 1 januari 2018 waarnemend burgemeester van Brunssum. Hij volgt Luc Winants op, die maandag liet weten op te stappen als burgemeester. Hij treedt terug na de perikelen rond de omstreden wethouder Jo Palmen. Een integriteitsonderzoek was vernietigend voor Palmen, maar toch benoemde de gemeenteraad hem tot wethouder. ,,Ik kan en wil geen deel uitmaken van een gemeentebestuur dat zo nadrukkelijk de regels van integer bestuur aan de laars lapt”, liet Winants maandag in een verklaring weten.

De raad nam volgens Winants besluiten ,,waaruit een fundamenteel gebrek van respect voor integer bestuur spreekt”. Hij zegt daar machteloos tegenover te staan. ,,Ik wil met mijn vertrek een discussie op gang brengen over de positie van een burgemeester in soortgelijke bestuurlijke vraagstukken”, aldus Winants. ,,Mijn vertrek is dan ook nadrukkelijk bedoeld als een oproep aan de minister om met oplossingen te komen.”

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren respecteert zijn besluit en sprak hem maandagavond. De oproep van Winants neemt ze heel serieus. ,,Die sluit aan bij mijn voornemen te onderzoeken welke instrumenten nodig zijn om in dit soort gevallen in te grijpen. Voor de situatie in Brunssum houd ik nauw contact met de commissaris van de Koning.” Ollongren noemt de aanstelling van Leers een goede stap.

Leers (66) was van 2010 tot 2012 minister van Immigratie en Asiel. Eerder, van 2002 tot 2010, was hij burgemeester van Maastricht. Leers, van oorsprong afkomstig uit Brunssum, was van 1990 tot 2002 lid van de Tweede Kamer.