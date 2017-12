Koning bezoekt politie in Woerden

Koning Willem-Alexander heeft zich dinsdagochtend tijdens een werkbezoek in Woerden laten bijpraten over het wel en wee van agenten bij de Nationale Politie. De grootscheepse reorganisatie van de politie de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat veel medewerkers andere taken en functies hebben gekregen.

De koning wilde weten hoe de agenten deze veranderingen hebben ervaren. In januari 2018 is het precies vijf jaar geleden dat de Nationale Politie ontstond. Onlangs bleek uit onderzoek dat de vaak moeizame omvorming van de 26 politiekorpsen naar één organisatie nog niet is voltooid.

Ook de agenten in Woerden liepen tegen onzekerheid aan, tot vorig jaar. Nu probeert het team gezamenlijk een nieuwe structuur en werkwijzen eigen te maken. ,,Het stof is aardig neergedaald”, zei een agent. Het is de bedoeling dat het ,,familiegevoel” dat een oudere agent zo mist van vroeger, weer wat terugkomt door kleinere werkverbanden en een andere aansturing. Ook is er nu iets meer ruimte voor flexibiliteit, ondanks de landelijke richtlijnen die zijn ingevoerd.

Het team in Woerden is actief bezig nieuwe werkwijzen te ontwikkelen, zoals burgerpanels. Dat moet leiden tot een directer contact met burgers en meer samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente, die ook maatregelen in gang zet tegen overlast en criminaliteit. Zorgen leven er bij de agenten nu vooral over de krapte in personeel. Daardoor neemt de werkdruk toe en het eind daarvan is nog niet in zicht, denken ze.

Het basisteam De Copen heeft steeds meer te maken met jeugdcriminaliteit, zware criminaliteit en drugshandel. Dit soort grootstedelijke problemen verschuift naar kleinere plaatsen. Vooral jeugdgroepen en overlast die ze geven, heeft de speciale aandacht van het team.

De Copen is één van de 168 basisteams in Nederland. De 160 mensen in het team werken in vijf gemeenten, naast Woerden zijn dat Oudewater, Montfoort, IJsselstein en Lopik.