Leers gaat eerst met iedereen praten

Gerd Leers gaat eerst met alle fractievoorzitters en andere betrokkenen in in Brunssum praten alvorens hij vragen van media beantwoordt. ,,Ik ga nu nergens op vooruitlopen”, liet Leers dinsdag weten. De Limburgse gouverneur Theo Bovens stelde Leers per 1 januari aan als waarnemend burgemeester van Brunssum.

Bovens deed dat nadat de huidige burgemeester Luc Winants maandag zijn vertrek aangekondigde. Winants kan niet langer door één deur met de omstreden wethouder Jo Palmen. De gemeenteraad benoemde Palmen begin oktober tot wethouder zonder een integriteitsonderzoek af te wachten. Toen dat vlak daarna alsnog kwam, schetste dat een negatief beeld van Palmen. Desondanks bleef Palmen zitten, daarin gesteund door een kleine meerderheid in de raad.