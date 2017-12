Minister kijkt naar vergoeding raadsleden

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) gaat kijken of de vergoeding van raadsleden in kleine gemeenten nog voldoende is. Raadsleden hebben het de afgelopen jaren veel drukker gekregen en komen volgens onderzoek vaak tijd tekort om hun taken goed uit te voeren.

De vergoeding voor raadsleden hangt af van de grootte van de gemeente. Het werk dat raadsleden in kleine gemeenten doen is niet per definitie minder dan in de grote stad, zei Ollongren op vragen van D66. De vergoeding die raadsleden in kleine gemeenten krijgen ,,heeft mijn aandacht”, voegde ze eraan toe.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden pleitten vorige maand ook al bij de minister voor een hogere vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten. Volgend jaar maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen.