Orka Morgan is zwanger

Orka Morgan, die in 2010 uit de Waddenzee werd gered, is zwanger. Dat heeft zeedierenopvang Loro Parque op Tenerife dinsdag bekendgemaakt. Morgan verhuisde in 2011 na veel commotie van het Dolfinarium in Harderwijk naar Tenerife.

De dove jonge orka verdwaalde vermoedelijk vanuit de wateren bij Schotland. Ze was in slechte conditie toen ze in de Waddenzee werd gevonden. Nadat het dier was opgeknapt brandde een felle discussie los over de vraag of de orka zich weer zou kunnen redden in de vrije natuur. De rechter moest er meermalen aan te pas komen voordat Morgan uiteindelijk in Loro Parque terechtkwam.

De zwangerschap van de orka is volgens Loro Parque ontdekt bij een echo-onderzoek tijdens een reguliere medische controle van het dier. Orka’s krijgen maar eens in de drie tot vijf jaar een jong. De zwangerschap duurt achttien maanden.