ProRail neemt maatregelen op Schiphol

Vooruitlopend op een grote ingreep om luchthaven Schiphol beter bereikbaar te maken voor openbaar vervoer nemen ProRail en NS op korte termijn maatregelen om treinpassagiers sneller in- en uit te laten stappen.

In de komende dagen stellen zij een LED-scherm boven het perron in gebruik dat reizigers moet wijzen op de deurposities van de treinen en de plaatsen waar de toegang tot de 1e en 2e klasse zich bevinden.

Volgens de spoorbedrijven leidt dit systeem ertoe dat passagiers met bagage sneller instappen, meer kans hebben op een zitplaats en dat de trein op tijd kan vertrekken. Het LED-scherm is een van de maatregelen om de capaciteit op de perrons te vergroten. Er wordt meer ruimte geschapen en er worden meer verwijsborden geplaatst. Daarnaast moet de inzet van meer NS-medewerkers ertoe leiden dat reizigers zich beter verspreiden over het perron.

Door de toenemende drukte op de luchthaven is de doorstroming op het station op piekuren problematisch. Zo belemmeren toeristen de looproutes naar het perron als zij zich onderaan de trappen oriënteren of bij de informatieborden hun reisplan opstellen. Daarom zijn op de perrons zelf meer informatieschermen geplaatst.

Volgend jaar wordt bovendien een extra roltrap aangelegd op het plein voor Schiphol Plaza, zodat een rechtstreekse verbinding ontstaat tussen de taxi’s en bussen op het plein en de treinperrons beneden.

De komende jaren wordt een half miljard euro gestoken in het verbeteren van de bereikbaarheid van Schiphol Airport per openbaar vervoer. Over de uitwerking van de plannen zijn de betrokken overheden en spoorbedrijven nog in gesprek.