Sinterklaasjournaal trekt recordaantal kijkers

Het Sinterklaasjournaal is dit jaar beter bekeken dan ooit. Volgens de NTR waren er gemiddeld 857.000 kijkers per aflevering. Het vorige record stamde van 2014, toen gemiddeld 810.000 mensen per aflevering keken.

De cijfers gaan over de doelgroep 6+. Ook in de categorie drie tot vijf jaar waren de kijkcijfers hoger dan andere jaren, met gemiddeld 1.060.000 kijkers per aflevering. In 2014 waren dat er 1.017.000.

Maandag was de laatste uitzending van dit jaar bij NPO Zapp. Ook dit keer was het vooraf spannend hoe Het Sinterklaasjournaal om zou gaan met de kleur van de pieten. Het waren zowel zwarte als roetveegpieten. Ook was er een blank pietje: Zielepiet.