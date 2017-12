Verdachte corruptieproces ontkent

,,Jacques H. heeft iedereen belazerd en misbruik gemaakt van zijn positie.” Het is een van de hardere uitspraken van een getuige uit het dossier dat het Openbaar Ministerie heeft opgebouwd tegen Jacques H.

H. is de meest prominente verdachte in de groep van elf die vanaf dinsdag in Rotterdam terechtstaat, op verdenking van betrokkenheid bij corrupte praktijken rond de aanschaf van dienstauto’s voor de overheid.

De 65-jarige Jacques H. kwam in 1981 in dienst bij het ministerie van Defensie en werkte zich vervolgens op tot de spin in het web als het ging om de aanschaf van dienstauto’s.

De rechtbank voelde H. op de eerste procesdag uitvoerig aan de tand. Veel van de kritische vragen wuifde H. weg – hij is zich van geen kwaad bewust en meent dat hij al die jaren slechts zijn werk heeft gedaan, op een transparante manier.

Uit het dossier rees een beeld op van een man die zich graag liet fêteren en er een eigen stelsel van dienst en wederdienst op na leek te houden. Een man die in zijn werkomgeving behoorlijk zijn eigen gang kon gaan, veel op pad was. Een man die ook zelf graag in een mooie auto reed, zonder dat hij daar meer dan een paar honderd euro per maand voor wilde betalen.

Mensen uit de autobranche met wie hij zaken deed, gingen naar eigen zeggen voorzichtig met hem om, wilden hem te vriend houden.

Woensdag zet de rechtbank de ondervraging van H. voort.