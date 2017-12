Verdrag van Maastricht Europees erfgoed

Het Verdrag van Maastricht wordt toegevoegd aan de lijst van Europees erfgoed. In het provinciehuis in de Limburgse hoofdstad tekenden Europese leiders in 1992 een akkoord over een politieke en monetaire unie, met een gemeenschappelijke munt.

De erfgoedlijst bevat nu 38 plaatsen van herinnering die belangrijk zijn voor de Europese geschiedenis, waarden en eenwording. In Nederland hebben Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Vredespaleis in Den Haag al een zogeheten erfgoedlabel.

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) reageert tevreden op de erkenning voor Maastricht. ,,Het is een plek die symbool staat voor het belang van de Europese eenwording.”

Behalve Maastricht prijken vanaf volgend jaar ook onder meer een synagogecomplex in Hongarije, het Luxemburgse dorp Schengen en voormalige concentratiekampen in Frankrijk en Duitsland op de lijst.

De EU heeft 2018 uitgeroepen tot het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. De nieuwe erfgoedplekken worden in maart met een ceremonie in het zonnetje gezet.