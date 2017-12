Zijlstra: raketten N-Korea enorme dreiging

Minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) is bezorgd over de recente Noord-Koreaanse rakettest. ,,Die ballistische raketten met potentieel een nucleaire lading zijn in staat zowel Amerika als Europa te bereiken. Dat is een enorme veiligheidsdreiging voor ons allemaal’’, zei Zijlstra dinsdag na overleg met zijn EU-collega’s in Brussel.

De Amerikaanse minister Rex Tillerson was ook aanwezig. ,,We accepteren het nucleaire wapenprogramma niet”, zei hij. ,,De economische druk zal doorgaan tot Noord-Korea zijn koers wijzigt.’’

Zijlstra vindt het belangrijk dat de EU ,,gezamenlijk en eensgezind” met de Amerikanen blijft optreden richting Noord-Korea. Doel is dat de sancties overeind blijven en Noord-Korea daardoor wordt gedwongen terug te keren naar de onderhandelingstafel.

Zijlstra noemde het helder dat er een diplomatieke oplossing moet worden gevonden. Ook voor Tillerson is duidelijk dat oorlog geen optie is, aldus de bewindsman.