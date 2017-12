Aanhoudingen bij ontruiming Fort Oranje

Bij de ontruiming van camping Fort Oranje in Rijsbergen (gemeente Zundert) heeft de politie twee personen aangehouden. Een 34-jarige man uit Rijsbergen wegens belediging, een 42-jarige man uit Zundert uitte bedreigingen, aldus de politie.

De gemeente Zundert nam het beheer van de probleemcamping in juni over omdat veel bewoners er in erbarmelijke omstandigheden leefden en er veel criminaliteit was. Eind juli werd al een begin gemaakt met de ontruiming, die deze maand afgerond moet zijn.

Fort Oranje kreeg volop aandacht als probleemcamping door een serie op televisiezender SBS. Op het terrein woonden naar schatting 940 mensen.