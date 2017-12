Appartementen ontruimd om brand Rotterdam

In een horecagelegenheid in het centrum van Rotterdam heeft dinsdagavond een korte, maar felle brand gewoed. De brandweer besloot uit voorzorg de appartementen boven het restaurant met shisha-lounge aan de Wijnhaven te ontruimen. Ambulancepersoneel onderzocht enkele mensen ter plaatse, hoe zij eraan toe zijn is nog onbekend.

Omstanders hebben een explosie gehoord, vertelde een woordvoerder van de brandweer. Een deel van de gevel is uit het gebouw geblazen. Brandweermensen hoorden van getuigen dat iedereen veilig naar buiten is gekomen, maar of dat klopt moet de brandweer nog controleren.

Recht boven de horecazaak zijn twee lagen parkeergarage. Ook die hebben schade opgelopen.

Op beelden van onder meer RTV Rijnmond is te zien dat de begane grond van het gebouw gehavend is. Er komen geen vlammen meer uit aan de buitenkant. Ook de brandweer bevestigde kort na middernacht dat het vuur grotendeels is gedoofd.

Het deel van het complex waar de brand ontstond telt volgens de woordvoerder ongeveer vijf verdiepingen. Een woontoren van meer dan 100 meter hoog maakt ook deel uit van het gebouw, maar die is volgens de brandweer niet getroffen.

De hulpdiensten hebben omwonenden met een NL Alert op hun telefoon gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden.