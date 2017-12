‘Banken zijn opener over duurzaamheid’

Banken worden steeds opener over duurzaamheid. In een nieuw rapport van de Eerlijke Bankwijzer staat dat de banken verbetering laten zien bij de uitvoering van hun duurzaamheidsbeleid wat betreft zakelijke leningen.

,,We zien dat banken vooruitgang boeken”, verklaart projectleider Peter Ras. Zo geven ze meer inzicht in welke bedrijfstakken zij leningen verstrekken. Verder wordt beter gerapporteerd over de wijze waarop bedrijven door de banken worden aangesproken als hun gedrag maatschappelijk gezien ongewenst is. Daarbij gaat het ook om het geven van informatie over hoe zij problemen op het gebied van mensenrechten en dierenrechten aanpakken.

,,Het is te vroeg om de bankensector ‘transparant’ te noemen, maar we zien nu wel dat de mist wat optrekt”, aldus Ras. De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, Pax en World Animal Protection.