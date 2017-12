Contract Amsterdamse NS-machinist verscheurd

Machinist Teus Flierman werkt per 1 januari 2018 niet meer voor de Nederlandse Spoorwegen. De rechtbank in Lelystad heeft besloten zijn arbeidsovereenkomst te vernietigen wegens betrokkenheid bij incidenten op het spoor in juli van dit jaar. Flierman is lid van het Amsterdams Machinisten Kollektief (AMK).

De zaak gaat om een werkoverleg dat het AMK afgelopen zomer hield op Amsterdam Centraal. Enkele deelnemers waren zo boos op de NS dat ze op het spoor wilden springen. De leider van het werkoverleg, Flierman, probeerde, naar eigen zeggen, hen tevergeefs daarvan te weerhouden. Toen dat niet lukte waarschuwde hij ProRail. Daarop lag de treinenloop ruim een uur stil.

De rechter vond echter dat Flierman opzettelijk het treinverkeer wilde stilleggen en bestempelde zijn handelen als ,,ernstig verwijtbaar”. De machinist heeft daarom geen recht op een transitievergoeding.

Tientallen andere NS-medewerkers die ook op het station aanwezig waren, kregen een waarschuwing. Volgens het AMK waren daar ook werknemers bij die niets met de actie te maken hadden en schiet de NS ,,met een kanon op een mug”.

Het AMK zegt ,,zeer teleurgesteld te zijn dat de kantonrechter de NS in haar gelijk heeft gesteld om onze collega machinist Teus Flierman – zonder enige vergoeding – te ontslaan. Het AMK is van mening dat deze uitspraak alleen maar verliezers kent. Niet alleen Teus Flierman, maar ook het AMK, de directie en het management bij NS.”

Flierman en zijn advocaat weten nog niet of ze in hoger beroep gaan.