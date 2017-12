Huis Rotterdam beschoten, bewoner aangehouden

De 42-jarige bewoner van de beschoten Rotterdamse woning in de Van Lennepstraat is aangehouden door de politie. Het huis werd in de nacht van dinsdag op woensdag beschoten. De politie hield de man aan nadat ze drugs en een vuurwapen in zijn woning had gevonden.

De politie zoekt getuigen van de schietpartij. Agenten vonden op straat kogelhulzen en zagen kogelinslagen in de woning en een beschoten ruit. Op straat werd een handgranaat gevonden die door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onschadelijk is gemaakt. Niemand raakte gewond.