Marktplaats vol met ongewenste sintcadeau’s

Marktplaats staat vol met sinterklaaspresentjes die niet in de smaak zijn gevallen. Vooral navigatiesystemen, auto-opladers voor smartphones, ondergoed en lingerie stonden een dag later al op de website.

Volgens de advertentieportal steeg het aanbod van Nederlandstalige cd’s en reisgidsen dit jaar opvallend veel. Bij cd’s steeg het aantal advertenties 28 procent. De Sint vergiste zich vooral in smartlappen en Nederlandstalige popmuziek. Het aanbod van reisgidsen op Marktplaats nam met 19 procent toe.

Vorig jaar steeg juist het aantal advertenties van computergames, dameskleding, boeken en herensokken na pakjesavond. ,,Daar zien we dit jaar geen opvallende stijging. Het is niet meer dan normaal”, zegt een woordvoerster van de advertentieportal. Niet nieuw in de lijst is het stijgende aanbod aan mutsen, sjaals handschoenen en dvd’s.

Marktplaats denkt dat we de cadeaus aanbieden op de website omdat we niet altijd het bonnetje bij een cadeau krijgen. ,,We willen niet ondankbaar overkomen”, zegt een woordvoerster.

Bij online webshop Bol.com valt de stroom aan retourzendingen mee. ,,Het is nu nog te vroeg om er iets over te zeggen, maar we zien dat het percentage retourzendingen niet hoger ligt rond de feestdagen dan op andere dagen”, aldus een woordvoerster.