Ook Raad van State zegt nee tegen bierfiets

Het verbod op bierfietsen in de Amsterdamse binnenstad blijft bestaan. Dat heeft de Raad van State besloten in een zaak die was aangespannen door exploitanten van bierfietsen.

Het gebiedsverbod dat wijlen burgemeester Eberhard van der Laan had opgesteld, geldt voor de drukste delen van de binnenstad. Van der Laan wilde af van de rijdende barren, omdat ze veel overlast veroorzaken. Het gaat om opstoppingen op straat, geschreeuw, openbare dronkenschap en wildplassen door de deelnemers.

De rechtbank in Amsterdam schaarde zich al eerder aan de zijde van de gemeente.