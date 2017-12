Opzij: Carin Gaemers meest invloedrijke vrouw

Onderzoekster Carin Gaemers is volgens maandblad Opzij de meest invloedrijke vrouw van 2017. Zij staat bekend om de strijd die zij met Hugo Borst voerde om de ouderenzorg in Nederland te verbeteren.

De inzet van Gaemers leidde tot 2 miljard euro extra voor ouderenzorg en een minister met speciale aandacht voor ouderenzorg. Aanleiding voor het plan dat Borst en Gaemers schreven, was de verzorging van hun moeders in verpleeghuizen.

Volgens Opzij is de onderzoekster, verbonden aan het Historisch Tijdschrift Holland, ook een goed voorbeeld van ´feminisme 4.0´. “We kunnen de maatschappij niet veranderen als we de helft van de bevolking daar niet in betrekken.”

Gaemers krijgt het hele jaar de ruimte om aandacht te geven aan haar onderwerpen in het maandblad.

Het blad stelt elk jaar een top 100 samen uit tien categorieën ,,om het werk, de zichtbaarheid en de impact van vrouwen in onze maatschappij te vergroten.´´ Opzij reikte de prijs woensdag voor de negende keer uit.