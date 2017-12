Penning voor moedige mensen

Zeven mensen die moedig hebben opgetreden en een ander te hulp schoten, hebben daar woensdag een penning voor ontvangen. Pieter van Vollenhoven reikte die penningen uit in het Rotterdamse stadhuis.

De zilveren penning is gewonnen door Karien van der Loo-Van der Sande uit Veldhoven wiens man in 2014 om het leven kwam door een arbeidsongeval. Volgens het Openbaar Ministerie en de Arbeidsinspectie was het bedrijf schuldig aan de dood van twee werknemers, onder wie Van der Loo. Zijn echtgenote wilde echter geen hogere boete voor het bedrijf maar pleitte voor een beter veiligheidsplan waarop zij toezicht houdt.

Ook Sarah Smit kreeg een zilveren penning. De achttienjarige greep in toen zij zag dat een oudere vrouw op straat werd mishandeld. De dader bleek de verslaafde zoon van het slachtoffer te zijn die zijn bejaarde moeder al jaren intimideerde en mishandelde.

Ruben den Engelsen (Amersfoort) en Youri Uil (Nijmegen), beiden vijftien jaar, kregen een bronzen penning omdat zij beiden een oudere vrouw redden van het spoor. Jim Muller (21 uit Elshout) werkte een tasjesdief tegen de grond die een oudere dame wilde beroven.

Hans Hissink is eveneens in het zonnetje gezet, omdat zijn verklaring belangrijk was bij het oplossen van de moord op de Posbank in Arnhem (2013). Jan-Jaap Hoogland (Burgervlotbrug) kreeg eveneens een bronzen penning voor het redden van een een automobiliste die te water was geraakt. Net als de Bosschenaren Bart van Gelder en Bennie Bekkers die een buurvrouw te hulp schoten die met een mes was aangevallen door haar zoon van dertien jaar.

Van Vollenhoven is voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid die sinds 2012 mensen beloont die hun verantwoordelijkheid voor veiligheid hebben genomen en medeburgers hebben geholpen.